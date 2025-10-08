Suona il clacson per passare tra la folla che beve davanti al pub | ragazza aggredita e seguita fino a casa

Una ragazza che stava rientrando a casa è stata insultata e aggredita dopo che ha suonato il clacson per far spostare la folla dalla strada. La questura ha disposto la chiusura per cinque giorni per i sei locali di viale Ippocrate a seguito di questo episodio e di tante altre segnalazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

