Sulle orme di mamma Bianca Balti | Matilde Lucidi debutta come modella
In una stagione attesissima come quella di settembre 2025, tra debutti creativi e ritorni d’autore, ce n’è stato uno che ha catturato l’attenzione del pubblico italiano (e non solo): quello di Matilde Lucidi (18 anni), figlia di Bianca Balti, che ha mosso i suoi primi passi sulle passerelle internazionali. Il suo esordio non poteva essere più simbolico: la sfilata Dior Primavera Estate 2026, la prima firmata da Jonathan Anderson, e poi la riconferma da Miu Miu, sempre a Parigi. Due primi capitoli che fanno ben sperare in una carriera lungimirante, proprio come quella della madre. Il debutto di Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: orme - mamma
Leni Klum, viso d'angelo e fisico top, segue le orme di mamma Heidi
“Tale madre, tale figlia”. Matilde, 18 anni, per la prima volta in passerella: segue le orme della famosa mamma
Ti piacerebbe entrare nella grande famiglia AVI? ? Giada ha iniziato come volontaria appena compiuti i 18 anni, seguendo le orme di mamma Michela, attuale Vicepresidente AVI. Nonostante l'impegno da studentessa, Giada è ormai una pedina importante - facebook.com Vai su Facebook
Sulle orme di mamma Bianca Balti: Matilde Lucidi debutta come modella - La figlia di Bianca Balti diventa una modella come la madre, a soli 18 anni. Secondo amica.it
La figlia di Bianca Balti lanciatissima: dopo aver sfilato per Dior, seconda passerella per un altro grande marchio a Parigi, guarda - Tra l’altro lei a Parigi ci ha vissuto molti anni con il papà Christian Lucidi, prima di trasferirsi insieme a mamma Bianca – e sua sorella minore Mia, ... Si legge su gossip.it