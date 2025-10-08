Sulle orme di mamma Bianca Balti | Matilde Lucidi debutta come modella

In una stagione attesissima come quella di settembre 2025, tra debutti creativi e ritorni d’autore, ce n’è stato uno che ha catturato l’attenzione del pubblico italiano (e non solo): quello di Matilde Lucidi (18 anni), figlia di Bianca Balti, che ha mosso i suoi primi passi sulle passerelle internazionali. Il suo esordio non poteva essere più simbolico: la sfilata Dior Primavera Estate 2026, la prima firmata da Jonathan Anderson, e poi la riconferma da Miu Miu, sempre a Parigi. Due primi capitoli che fanno ben sperare in una carriera lungimirante, proprio come quella della madre. Il debutto di Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti. 🔗 Leggi su Amica.it

