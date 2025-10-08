Sulle orme dell’oro verde La festa dell’extravergine

L’aria odora già di buono, quell’aroma inconfondibile del nostro “oro verde“. E allora mettendoci sulle orme dell’extravergine umbro e andiamo alla scoperta dei luoghi, dei saperi e dei sapori collegati alla cultura millenaria dell’olio d’oliva. Torna alla ribalta l’Umbria rurale con la XXVIII edizione di Frantoi Aperti, evento simbolo dell’oleoturismo in Italia, che dal 18 ottobre al 16 novembre, per 5 fine settimana, proporrà un fitto calendario di iniziative. Tra trekking in aperta campagna, degustazioni esperenziali, pedalate ed escursioni nei borghi arrampicati in collina, impossibile elencarle tutte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sulle orme dell’oro verde. La festa dell’extravergine

In questa notizia si parla di: orme - verde

Sulle orme di San Francesco Domenica 5 ottobre 2025 Il Gruppo Speleologico Stroncone vi invita a vivere una giornata speciale, un’esperienza di trekking unica tra natura, spiritualità e storia. Dal cuore verde di Stroncone fino a Greccio, ripercorrer - facebook.com Vai su Facebook

Sulle orme dell’oro verde. La festa dell’extravergine - Dal 18 ottobre al 16 novembre per 5 fine settimana torna Frantoi Aperti. Secondo lanazione.it

FESTA DEMOCRATICA/ Demo-Suona: i concerti del Banco e delle Orme (il 16) e di Roberto Vecchioni (il 17) - Gli ultimi appuntamenti musicali della festa del Partito democratico: i concerti di Banco e delle Orme e di Roberto Vecchioni. Come scrive ilsussidiario.net