Sulle orme dell’oro verde La festa dell’extravergine

L’aria odora già di buono, quell’aroma inconfondibile del nostro “oro verde“. E allora mettendoci sulle orme dellextravergine umbro e andiamo alla scoperta dei luoghi, dei saperi e dei sapori collegati alla cultura millenaria dell’olio d’oliva. Torna alla ribalta l’Umbria rurale con la XXVIII edizione di Frantoi Aperti, evento simbolo dell’oleoturismo in Italia, che dal 18 ottobre al 16 novembre, per 5 fine settimana, proporrà un fitto calendario di iniziative. Tra trekking in aperta campagna, degustazioni esperenziali, pedalate ed escursioni nei borghi arrampicati in collina, impossibile elencarle tutte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

