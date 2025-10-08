Ordunque, dopo le elezioni calabresi - ma per la verità dopo ogni elezione, soprattutto regionale - si torna a parlare di astensionismo. In Calabria ha appena votato il 43,23 per cento degli aventi diritto. Nelle Marche, pochi giorni fa, giusto il 50,01% per cento dell’elettorato ha votato. Il dato dell'astensione non preoccupa quasi nessuno, o meglio c’è qualcuno che se ne preoccupa, lo cita nei giorni successivi al voto, vale per la Calabria ma anche per altre regioni e poi tutto sommato rimane tutto com'è. Forse dovremmo iniziare a ragionare in maniera consistente sulle ragioni, sulla natura, sulla genealogia di questo astensionismo diffuso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sulle concause dell'astensionismo