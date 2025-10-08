Sulla nuova Flotilla arrestata anche l’eurodeputata Melissa Camara fermati 10 italiani | A bordo medici e infermieri Attesi nuovi cortei in Italia

C’è anche un eurodeputata dei Verdi, Melissa Camara, tra i fermati della Freedom Flotilla, abbordata questa notte dalle forze israeliane. L’eurodeputata francese si trova ad Ashdod. «Arrestandoci, Israele ha violato ancora una volta il diritto internazionale – ha fatto sapere attraverso il suo staff – Quello che è successo è, di fatto, un atto di rapimento, che ha preso di mira persone il cui unico obiettivo era contribuire a porre fine al blocco illegale di Gaza, mentre navigavano in acque internazionali che chiaramente non sono sotto la giurisdizione israeliana».? La flottille Thousand Madleens a été interceptée cette nuit par des forces de l'occupation israélienne. 🔗 Leggi su Open.online