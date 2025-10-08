Sulla Flotilla bis nove italiani | c’è anche un monaco buddhista di Torino che ha preso il nome di Bhante Dharmapala Thero

Nel 2018 Claudio Giuseppe Torrero, torinese, ex docente di filosofia in una scuola superiore, ha cambiato nome e religione. E’ diventato monaco buddhista assumendo il nome di Bhante Dharmapala Thero. “Ho sentito molto forte una chiamata e, con l’abito che indosso da monaco buddista, non potevo non dare il mio contributo, anche in considerazione del mio sincero amore per il dialogo interreligioso”. Oggi, anche lui, si è convertito alle spedizioni verso Gaza sulla Flotilla e si è imbarcato a bordo di una nave che compone la seconda flotta diretta, e già bloccata dalle autorità israeliana, lungo le coste della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

