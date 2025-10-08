Suicidio assistito via libera per una donna campana di 44 anni malata di Sla | per l'Asl ha i requisiti

Alla donna, in un primo momento, era stata negata la richiesta; la 44enne si è rivolta così all'associazione "Luca Coscioni" e ha fatto ricorso in tribunale, ottenendo una nuova valutazione da parte dell'Asl, che ha dato esito positivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

