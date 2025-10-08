Suicidio assistito via libera in Campania per due pazienti Il legale dell’Asl | Modalità operative molto complesse ma devono poter scegliere liberamente

In Campania le autorità sanitarie hanno espresso parere favorevole per due pazienti che hanno chiesto di accedere al suicidio medicalmente assistito. I dettagli dei casi analizzati dal legale che ha supportato l’Azienda sanitaria. L’Asl Napoli 3 Sud ha comunicato poche ore fa il via libera al suicidio medicalmente assistito per due pazienti affette da Sla che avevano chiesto di accedere alla procedura. I pareri favorevoli del Comitato etico territoriale Campania 2 sono stati emessi in tempi brevi dopo le relazioni della Commissione tecnica multidisciplinare permanente. Suicidio assistito, via libera in Campania per due pazienti. 🔗 Leggi su Notizie.com

