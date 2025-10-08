Suicidio assistito dall’Asl di Napoli l’ok a due pazienti

Ok al suicidio assistito per due pazienti napoletani che avevano fatto richiesta di potere accedere alla procedura di fine vita. L’ASL Napoli 3 Sud ha infatti annunciato che il Comitato Etico Territoriale Campania 2 ha espresso pareri favorevoli nei loro confronti. I pareri sono stati rilasciati in tempi rapidi, sulla base delle relazioni della Commissione Tecnica Multidisciplinare Permanente, istituita dall’azienda a seguito delle visite domiciliari delle pazienti. È quanto si legge in una nota. L’Asl sta ora predisponendo le modalità di somministrazione autonoma dei farmaci, adattate alle condizioni cliniche delle due persone e nel pieno rispetto della loro dignità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

