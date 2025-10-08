Suicidio assistito dall’Asl di Napoli l’ok a due pazienti

Ok al suicidio assistito per due pazienti napoletani che avevano fatto richiesta di potere accedere alla procedura di fine vita. L’ASL Napoli 3 Sud ha infatti annunciato che il Comitato Etico Territoriale Campania 2 ha espresso pareri favorevoli nei loro confronti. I pareri sono stati rilasciati in tempi rapidi, sulla base delle relazioni della Commissione Tecnica Multidisciplinare Permanente, istituita dall’azienda a seguito delle visite domiciliari delle pazienti. È quanto si legge in una nota. L’Asl sta ora predisponendo le modalità di somministrazione autonoma dei farmaci, adattate alle condizioni cliniche delle due persone e nel pieno rispetto della loro dignità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Suicidio assistito, dall’Asl di Napoli l’ok a due pazienti

In questa notizia si parla di: suicidio - assistito

Suicidio assistito, servono quattro requisiti. Cosa dice la legge e come funziona in Europa

Sciopero alla Peg Perego, il sindaco a fianco dei lavoratori: “Non può essere un suicidio assistito”

Fine vita, Pro Vita Famiglia: “Su suicidio assistito centrodestra tradisce gli elettori, non esiste vuoto normativo”

Suicidio assistito: l’appello di Ada: “Ho la Sla, l’attesa è crudele” - X Vai su X

Gianni Simioli. . La Radiazza Radio Marte Ci chiedono di pubblicare un video che contiene un appello urgente. E’ per Ada che non vuole diventare un vegetale, vuole andarsene. Aveva chiesto all’Asl il suicidio assistito, le è stato negato. Per lei parla sua sore - facebook.com Vai su Facebook

Suicidio assistito, via libera per una donna campana di 44 anni malata di Sla: per l’Asl ha i requisiti - Alla donna, in un primo momento, era stata negata la richiesta; la 44enne si è rivolta così all'associazione "Luca Coscioni" e ha fatto ricorso ... Scrive fanpage.it

Ada affetta da Sla chiede il suicidio assistito, l’Asl Napoli 3 Sud: Impegnati per dare risposta rapida - L’Asl Napoli 3 Sud ha immediatamente preso in carico anche la seconda domanda e subito convocato la Ctmp, che ha visitato ancora una volta la signora Ada presso il suo domicilio l’11 settembre 2025. Come scrive sorrentopress.it