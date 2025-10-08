Suicidio a Sesto San Giovanni 71enne si lancia dal balcone durante lo sfratto dopo aver lasciato un biglietto

A Sesto San Giovanni il suicidio è avvenuto al momento dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario per lo sfratto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

