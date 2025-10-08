Un uomo di 71 anni è morto questa mattina dopo essers i gettato dal balcone del proprio appartamento di Sesto San Giovanni durante l’esecuzione di uno sfratto. I fatti sono avvenuti intorno alle 9.15 in via Puricelli Guerra, nel comune nell’hinterland di Milano. Da quanto si apprende l’anziano avrebbe lasciato anche una lettera di addio. Si sarebbe gettato nel vuoto, dal sesto piano, non appena ha visto arrivare sotto casa l’ufficiale giudiziario per la notifica dello sfratto esecutivo. Enzo Nova, volontario dell’associazione Auser, ha dato la sua testimonianza sul luogo della tragedia: “Diamo una mano a circa 700 persone, questo signore non ci aveva mai contattato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Suicida durante lo sfratto a Sesto San Giovanni, il volontario: “Abbandono dello stato sociale”