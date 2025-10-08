Suicida dal sesto piano durante lo sfratto | aveva 71 anni Ha lasciato un biglietto | Non ce la faccio più

Si è suicidato durante lo sfratto. Da due anni non pagava l'affitto. Per questo un uomo di 71 anni si è suicidato oggi, 8 ottobre 2025, a Sesto San Giovanni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

