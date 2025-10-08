Suicida dal sesto piano durante lo sfratto | aveva 71 anni Ha lasciato un biglietto | Non ce la faccio più
Si è suicidato durante lo sfratto. Da due anni non pagava l'affitto. Per questo un uomo di 71 anni si è suicidato oggi, 8 ottobre 2025, a Sesto San Giovanni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
SESTO SAN GIOVANNI: 71ENNE SI SUICIDA DURANTE L’ESECUZIONE DELLO SFRATTO. L’UNIONE INQUILINI: “CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA” - Sesto San Giovanni: un 71enne, durante lo sfratto esecutivo, si è suicidato, lanciandosi dal sesto piano. Segnala radiondadurto.org