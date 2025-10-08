Sui binari della memoria il treno storico torna tra la Valle dei Templi e Vigata

Agrigentonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio tra cultura, paesaggio e memoria. Domenica 19 ottobre torna il treno storico siciliano sulla linea che attraversa la Valle dei Templi e raggiunge il mare di Porto Empedocle, la Vigata di Andrea Camilleri. L’iniziativa è promossa dall’associazione Ferrovie Kaos in collaborazione con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

