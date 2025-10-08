In un panorama videoludico dove la corsa alla produttività spinge sempre più studi a moltiplicare i progetti, Sucker Punch Productions sceglie di andare in direzione opposta. Il fondatore e direttore creativo Brian Fleming, in un’intervista concessa a VGC, ha ribadito una filosofia che da sempre distingue lo studio: concentrarsi su un solo grande gioco alla volta, senza disperdere energie tra produzioni parallele. «Crediamo nella concentrazione totale», ha spiegato Fleming. «Che si tratti di proseguire la saga di Ghost o di riportare in vita Sly Cooper, la nostra priorità resta la stessa: dedicare tutto il tempo, la passione e le risorse a un unico progetto. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Sucker Punch: Sly Cooper tornerà dopo Yotei?