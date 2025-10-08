Sucic fiducioso sul proprio mister | Chivu subentra dopo grandi successi l’Inter sarà competitiva!
Petar Sucic, centrocampista dell' Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della FIFA, soffermandosi sull'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra e sul ruolo che il nuovo tecnico ricopre nella gestione del gruppo. CHIVU E LA SITUAZIONE NERAZZURRA – «È stato un grande giocatore e, in quanto tale, capisce perfettamente la pressione che si prova giocando in un club come l'Inter. Non è mai facile subentrare a un allenatore che ha ottenuto grandi successi, ma lui ha gestito la situazione davvero bene».
