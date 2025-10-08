Inter News 24 Sucic ha manifestato la propria approvazione e stima nei confronti del nuovo tecnico e delle ambizioni stagionali: le parole. Petar Sucic, centrocampista dell’ Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della FIFA, soffermandosi sull’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra e sul ruolo che il nuovo tecnico ricopre nella gestione del gruppo. CHIVU E LA SITUAZIONE NERAZZURRA – «È stato un grande giocatore e, in quanto tale, capisce perfettamente la pressione che si prova giocando in un club come l’Inter. Non è mai facile subentrare a un allenatore che ha ottenuto grandi successi, ma lui ha gestito la situazione davvero bene». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sucic fiducioso sul proprio mister: «Chivu subentra dopo grandi successi, l’Inter sarà competitiva!»