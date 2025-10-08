Sucic a FIFA | Onorato di giocare per la Croazia voglio dimostrare il mio valore

Petar Sucic, giovane centrocampista dell' Inter nella stagione 202526, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della FIFA, parlando della sua esperienza in Nazionale e dei sogni per il futuro. Il croato si è soffermato sull'onore di rappresentare il proprio paese e sulla motivazione derivante dal giocare al fianco di campioni esperti. PRIMI PASSI IN NAZIONALE – «Ovviamente sono molto felice che, in una fase iniziale della mia carriera, sia diventato un membro titolare di una delle migliori nazionali al mondo, una squadra che ha vinto la medaglia d'argento e quella di bronzo nelle ultime due Coppe del Mondo.

