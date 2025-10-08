Succede di tutto al Milan Allegri fa le valigie | annuncio ufficiale

L’ufficialità di un annuncio scuote l’ambiente rossonero, che dovrà misurarsi con l’imminente partenza di Massimiliano Allegri Reduce dalla sua prima visita da avversario all’Allianz Stadium dopo ben 12 anni, Massimiliano Allegri è tornato in quella che per anni è stata la sua casa: la Juventus. Un luogo dove ha vissuto stagioni vincenti, contribuendo in modo significativo ad arricchire il palmarès bianconero. Ma oggi Allegri guarda altrove. La sua nuova casa è Milano, dove è tornato ad allenare il Milan per la seconda volta in carriera. E proprio contro la Juventus, nell’ultima partita di campionato prima della sosta per le nazionali, è andato in scena un confronto carico di emozioni per il tecnico. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: succede - tutto

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Immissioni in ruolo 2025/26, docente convocato non compila domanda FASE 1 o FASE 2: cosa succede, non tutto è perso

Italia. Viene dichiarato morto, dopo mezz’ora succede l’impossibile. Tutto vero!

Le succede di tutto, ma lei? Immobile! Antonella Elia, la regina del ghiaccio di #Freeze Tutti i martedì ore 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay! - X Vai su X

Cosa succede quando due amici di vecchia data, dopo un’infinita serie di relazioni fallimentari, decidono di darsi una possibilità come coppia? - ? dal 30 settembre al 12 ottobre 2025 SESSO A PARTE... TUTTO BENE! scritto e diretto da Michele Ciardulli c - facebook.com Vai su Facebook

Allegri contro Leao, è rottura? Cosa succede nello spogliatoio del Milan - Dopo gli errori nel finale contro la Juventus, il tecnico avrebbe fatto la ramanzina al portoghese davanti ad alcuni compagni. Lo riporta msn.com

Milan, e Ricci? Modric è intoccabile e anche l'Italia per ora è persa. Cosa succede ora con Allegri e Gattuso - Il primo arrivo del mercato estivo fa fatica a trovare posto, ma chi può biasimare Allegri che gli preferisce un mostro sacro come Modric? Da msn.com