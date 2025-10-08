Subway surfing la nuova follia giovanile
Il subway surfing è una pericolosa moda globale tra i giovani, diffusa dai social, che causa incidenti e morti. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Due minorenni morte sul tetto della metropolitana. Allarme per il fenomeno Subway Surfing: ecco cos’è
New York, due adolescenti morte sul tetto della metro: cos'è la letale sfida social del "subway surfing"
Incredulità e dolore: due adolescenti muoiono sul tetto della metro. Dilaga e spaventa la sfida del 'subway surfing'
New York, due adolescenti morte sul tetto della metro: cos'è la mortale sfida social del "subway surfing" #newyork #7ottobre
La follia dei ragazzini appesi a un treno della linea M2: la nuova moda del «train surfing» - È un treno della linea 2, probabilmente in uno dei rami del metrò a Nord, perché il convoglio viaggia all’aperto: nel video si vedono i due ragazzini attaccati sul retro, aggrappati all’esterno ... Come scrive video.corriere.it