Sub tutela Dei – Il giudice Rosario Livatino | mostra itinerante al palazzo di giustizia
Sarà inaugurata sabato 11 ottobre al palazzo di giustizia di Agrigento la mostra itinerante "Sub tutela Dei – Il giudice Rosario Livatino", a cura di Libera Associazione Forense, Centro studi Rosario Livatino e Centro culturale Il Sentiero, con i curatori Guido Facciolo, Matteo Filippi, Roberta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Nel solco del motto "Sub tutela Dei" e del connubio Giustizia e Pace, che hanno accompagnato per tutta la vita il Beato giudice Rosario Livatino, oggi alla celebrazione in Corte di Cassazione della Santa Messa officiata dal Card. Matteo Zuppi, Presidente dell - facebook.com Vai su Facebook
Al Tribunale di Agrigento la mostra itinerante “Sub tutela Dei – Il giudice Rosario Livatino” - La mostra resterà aperta al pubblico sino al 25 ottobre con ingresso gratuito e visite guidate su prenotazione ... grandangoloagrigento.it scrive
“Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino”, a Genova 100 studentesse e studenti si preparano ad essere guida culturale - che si svolgerà dal 15 al 27 gennaio 2024 proprio nel Palazzo di Giustizia di Genova ed è promossa dall’Associazione Nazionale ... Segnala ilsecoloxix.it