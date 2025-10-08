Su Unica il servizio Linee guida IA | è possibile anche vedere i progetti avviati delle scuole nella mappa delle sperimentazioni

Sulla piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito è disponibile una sezione dedicata alle Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche. Il servizio è stato pensato per accompagnare scuole e dirigenti nel percorso di adozione dell’IA, promuovendone un uso etico, consapevole e in linea con i valori del sistema educativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La signora del teatro che fu al servizio del cinema d’autore. Con classe unica

Mario Draghi, mediocre (cameriere) di successo al servizio del pensiero dominante su moneta unica, che prima rifiutò e poi contribuì a creare

Su Unica Magazine un servizio sul Convegno su Nereide Rudas del 20 settembre organizzato dal Comune di Cagliari a cui anche l'Associazione ScienzaSocietàScienza ha partecipato con il bel poster sulla neuropsichiatra realizzato da Carla Romagnino, pr - facebook.com Vai su Facebook

AGCOM approva linee guida SIG per servizi TV e radio - AGCM ha approvato le linee guida che introducono altre quattro icone per l'accesso ai servizi di interesse generale tramite satellite, Internet e radio. Segnala punto-informatico.it

Più chilometri, meno investimenti, stessi stipendi. Il futuro di Atac non convince i sindacati - Deve ancora essere firmato il contratto di servizio ma le linee guida approvate dal Comune di Roma per disegnare il futuro di Atac preoccupano i sindacati. romatoday.it scrive