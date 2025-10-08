Su Sky e NOW le Qualificazioni Mondiali e le amichevoli internazionali
Dal 9 al 14 ottobre in diretta le sfide decisive per il FIFA World Cup 2026, con studi pre e post partita e aggiornamenti continui su Sky Sport 24 e skysport.it Il grande calcio delle Nazionali torna protagonista su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 9 a martedì 14 ottobre spazio alle European Qualifiers per il Mondiale FIFA 2026 e a una serie di prestigiose amichevoli internazionali, con collegamenti, studi e approfondimenti ogni giorno a partire dalle 20. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: qualificazioni - mondiali
Tunisia-Liberia (Qualificazioni Mondiali Africa, 04-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Lussemburgo-Irlanda del Nord (Qualificazioni Mondiali Europa, 04-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
