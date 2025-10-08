Su che canale vedere in tv Italia-USA Mondiali calcio U20 2025 | orario esatto programma in chiaro streaming
Proseguono gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 2025 di calcio, in corso di svolgimento in Cile: nel primo match della seconda fase ad eliminazione diretta gli azzurrini, che sono giunti secondi nel Gruppo D, affronteranno negli ottavi di finale gli USA, primi classificati nel Gruppo E. La sfida tra l’Italia e gli USA si giocherà giovedì 9 ottobre, alle ore 21.30 italiane: nella prima fase gli azzurrini hanno battuto l’Australia, pareggiato con Cuba e perso con l’Argentina, mentre i nordamericani hanno sconfitto la Nuova Caledonia e la Francia prima di perdere con il Sudafrica. Il match tra l’Italia e gli USA, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 2025 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play e FIFA+, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
