Stuprata nei boschi di Rieti arrestato un 22enne La vittima colpita con l’impugnatura di un machete

La polizia ha arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata un 22enne che il 30 aprile scorso ha violentato una donna a Rieti. Gli abusi sono avventi in un bosco alla periferia dove la vittima era andata per acquistare sostanze stupefacenti dal suo fornitore abituale. L’uomo palesemente ubriaco, l’aveva aggredita dopo averla minacciata e picchiata con calci e pugni e colpi inferti con violenza l’impugnatura di un machete. A riconoscerlo la donna, che per le lesioni riportate era finita al pronto soccorso e con la sua querela aveva attivato la procedura del codice rosso. Il giovane di nazionalità marocchina, incensurato, era sbarcato a Lampedusa nel 2022 e aveva chiesto la protezione internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stuprata nei boschi di Rieti, arrestato un 22enne. La vittima colpita con l’impugnatura di un machete

