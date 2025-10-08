Stuprata nei boschi di Rieti arrestato un 22enne La vittima colpita con l’impugnatura di un machete

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata un 22enne che il 30 aprile scorso ha violentato una donna a Rieti. Gli abusi sono avventi in un bosco alla periferia dove la vittima era andata per acquistare sostanze stupefacenti dal suo fornitore abituale. L’uomo palesemente ubriaco, l’aveva aggredita dopo averla minacciata e picchiata con calci e pugni e colpi inferti con violenza l’impugnatura di un machete. A riconoscerlo la donna, che per le lesioni riportate era finita al pronto soccorso e con la sua querela aveva attivato la procedura del codice rosso. Il giovane di nazionalità marocchina, incensurato, era sbarcato a Lampedusa nel 2022 e aveva chiesto la protezione internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

stuprata nei boschi di rieti arrestato un 22enne la vittima colpita con l8217impugnatura di un machete

© Ilfattoquotidiano.it - Stuprata nei boschi di Rieti, arrestato un 22enne. La vittima colpita con l’impugnatura di un machete

In questa notizia si parla di: stuprata - boschi

stuprata boschi rieti arrestatoRieti, va ad acquistare droga e viene picchiata e violentata: arrestato nordafricano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Rieti, va ad acquistare droga e viene picchiata e violentata: arrestato nordafricano ... Lo riporta tg24.sky.it

Va in un bosco nella periferia di Rieti per acquistare droga e viene picchiata e poi violentata: arrestato un 22enne - Il giovane aveva anche accusato la donna di essere stata la delatrice dell'arresto per spaccio di stupefacenti di un suo connazionale, anche lui ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Stuprata Boschi Rieti Arrestato