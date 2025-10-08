Studenti stranieri in crisi | Con l’esplosione dei b&b impossibile trovare casa

"Airbnb ha snaturato il mercato: a Firenze non si trovano più appartamenti né per i residenti né per gli studenti stranieri". A parlare è Matteo Ranchetti, titolare di Florence and Abroad, agenzia di via San Zanobi specializzata in locazioni per studenti internazionali. In quasi trent’anni di attività, Ranchetti ha visto cambiare radicalmente il modo di vivere e affittare casa nel centro storico, fino all’attuale crisi degli alloggi che coinvolge anche le università americane. "Noi lavoriamo prevalentemente con studenti di programmi accademici stranieri – racconta –. Prima dell’11 settembre il mercato era completamente diverso: arrivavano ragazzi indipendenti, si iscrivevano all’università e poi venivano da me per cercare un alloggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

