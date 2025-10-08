Studenti palestinesi L’Ateneo apre le porte Il ministro Bernini li accoglie a Siena

Se la Flottilla non è riuscita ad aprire un corridoio umanitario per Gaza, nella data simbolo del 7 ottobre, a due anni dai fatti che hanno portato allo scoppio dell’ultimo e tragico conflitto nella Striscia, è l’Ateneo di Siena ad aprire un ‘ corridoio umanitario universitario ’. Majd, Sanaa, Shahd, Shahd, Zaina e Abdalrhman sono le cinque studentesse e lo studente palestinesi arrivati in città e pronti a proseguire i loro studi all’ Università, dove sono stati accolti anche dalla ministra dell’ Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. Nonché da qualche decina di manifestanti pro Pal, che hanno intonato cori di sostegno alla popolazione palestinese, contestando invece aspramente l’esponente di Governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

