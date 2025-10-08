Studenti di Gaza accolti dalle università toscane | a Pisa e Siena l’incontro con la ministra Bernini
PISA – La ministra dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini è stata ieri (8 ottobre) a Pisa, accolta dal rettore Riccardo Zucchi, per salutare Aya, la prima studentessa palestinese accolta dall’Università di Pisa attraverso i corridoi umanitari universitari attivati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), dal Ministero dell’università e della ricerca (Mur) e dalla Conferenza dei rettori delle università iitaliane (Crui), in collaborazione con il consolato generale d’Italia a Gerusalemme. “ Sono venuta a Pisa a incontrare il professor Casella, dopo i fatti di qualche settimana fa – ha dichiarato Bernini – e soprattutto ad accogliere la studentessa Aya, che abbiamo portato la settimana scorsa da Amman, nel primo corridoio umanitario universitario aperto in Europa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
