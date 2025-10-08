Studentessa violentata in casa ha aperto la porta al vicino che le aveva chiesto il latte

Il vicino di casa ha suonato al suo portone per chiederle del latte. Lei, conoscendolo di vista, gli ha aperto, ignara delle sue reali intenzioni. Una studentessa di 19 anni è stata aggredita e violentata da un uomo di 29 anni nel suo appartamento vicino all'università. L'uomo è stato arrestato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

