Studentessa di 19 anni violentata dal vicino di casa a Pavia | è riuscito a farsi aprire con la scusa di avere un po' di latte

E’ riuscito a farsi aprire la porta del suo appartamento, con la scusa di avere un po' di latte. Una volta entrato, l’ha aggredita nel soggiorno e violentata. La vittima è una studentessa di 19 anni, che abita a Pavia in un condominio vicino all’Università. Il suo aggressore, un giovane di 29 anni, è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della Questura e si trova ora nel carcere. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Studentessa di 19 anni violentata dal vicino di casa a Pavia: è riuscito a farsi aprire con la scusa di avere un po' di latte

