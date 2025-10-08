Studentessa di 19 anni violentata da un 29enne a Pavia la vicina che l'ha soccorsa | Mi ha implorato di aiutarla

Una ragazza di 19 anni è stata aggredita e violentata da un vicino di casa di 29 anni a Pavia lo scorso lunedì 6 ottobre. La prima a soccorrerla è stata una sua coetanea che vive in un appartamento del suo stesso condominio: "L'aggressore poteva essere ancora lì quando sono arrivata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una studentessa di 19 anni è stata violentata nel suo appartamento a Pavia da un vicino di casa di 29 anni. Il ragazzo, ora in carcere, avrebbe approfittato della fiducia della giovane per introdursi nell'abitazione. Una vicenda che ha sconvolto la comunità univ

