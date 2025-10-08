Studentessa 19enne violentata | il vicino di casa chiede del latte per farsi aprire la porta

Un giovane di 29 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della Questura di Pavia e condotto nel carcere di Torre del Gallo con l’accusa di violenza sessuale aggravata. La presunta vittima è una studentessa di 19 anni, che abita a Pavia in un condominio vicino all’Università, lo stesso dell’uomo arrestato. Quest’ultimo sarebbe riuscito a farsi aprire la porta dell’appartamento, con la scusa di avere un po’ di latte, e una volta entrato l’avrebbe aggredita nel soggiorno e violentata. Il fatto risale a lunedì 6 ottobre. La 19enne era sola nel suo appartamento: il fidanzato era andato via da poco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Studentessa 19enne violentata: il vicino di casa chiede del latte per farsi aprire la porta

