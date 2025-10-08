Studentessa 19enne violentata dal vicino di casa a Pavia | arrestato un 29enne

Una studentessa di 19 anni è stata violentata nel suo appartamento a Pavia da un vicino di casa di 29 anni, che con una scusa banale è riuscito a farsi aprire la porta. L'uomo, ora arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata, si trova nel carcere di Torre del Gallo. L'inganno e l'aggressione. L'episodio è avvenuto nella mattina di lunedì 6 ottobre, in un condominio situato vicino all'università di Pavia. La ragazza era da sola in casa: il fidanzato era uscito da poco. Il vicino, che lei conosceva solo di vista, ha bussato alla porta chiedendo un po' di latte. Fidandosi, la studentessa gli ha aperto, ma l'uomo l'ha subito aggredita e violentata nel soggiorno, trasformando un gesto di gentilezza in un incubo.

