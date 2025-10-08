Studente con disabilità scuola rifiuta il rinnovo dell’iscrizione | Impossibile da gestire Gli avvocati | Segnaleremo al Ministero

Orizzontescuola.it | 8 ott 2025

Una famiglia residente nella città di Napoli si è vista rifiutare il rinnovo delliscrizione scolastica del proprio figlio, un bambino con disabilità che da tre anni frequentava lo stesso istituto. La comunicazione sarebbe arrivata direttamente dalla scuola, che avrebbe motivato la scelta con l’impossibilità di “gestire” la presenza dell’alunno in classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: studente - disabilit

