Studente con disabilità al vomero scuola rifiuta il rinnovo dell’iscrizione Avvocati | Segnaleremo al Ministero

Una famiglia residente nella città di Napoli si è vista rifiutare il rinnovo dell’iscrizione scolastica del proprio figlio, un bambino con disabilità che da tre anni frequentava lo stesso istituto linguistico. La comunicazione sarebbe arrivata direttamente dalla scuola, che avrebbe motivato la scelta con l’impossibilità di “gestire” la presenza dell’alunno in classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

#Contributi per trasporto studentesse e studenti con disabilità 2025/2026. Le richieste dovranno essere inviate entro il giorno 31 ottobre 2025. Avviso del Comune di #Cagliari. #Dirittoallostudio #Istruzione - facebook.com Vai su Facebook

Austria, orrore a scuola. Ex studente apre il fuoco dieci morti e undici feriti. «Diceva di aver subito bullismo» - Strage senza precedenti in Austria in una scuola di Graz: dieci in tutto i morti più l’autore del massacro, un ex studente di 21 anni della stessa scuola, indicato come Artur A. Scrive ilmessaggero.it

Scuola finita, da Chiaia al Vomero musica e gavettoni in strada: «Festeggiamo così» - Dopo nove mesi di scuola è arrivato il "gavettone day" e, come vuole la ... Secondo ilmattino.it