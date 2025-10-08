Stroncata dalla malattia è morta Cecilia Gazzaroli | Eri luce e dolcezza Il dolore delle figlie
La comunità di Inzino, Gardone Valtrompia, si stringe alla famiglia per la scomparsa di Cecilia Gazzaroli, 59 anni, stroncata dalla malattia: ne danno il triste annuncio le figlie Silvia e Valeria, i fratelli Emanuela con Gianpietro, Luisa con Ezio e Massimo con Eugenia, i nipoti.Il funeraleNel. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
