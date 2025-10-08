Stretta su Villaseta dopo l' incendio delle auto di Ciulla | denunce e sanzioni
Controlli straordinari a Villaseta e nelle zone limitrofe. I carabinieri hanno intensificato la presenza sul territorio con un servizio coordinato volto a prevenire reati predatori, consumo di stupefacenti e violazioni al Codice della strada.Coinvolti i militari della Tenenza di Favara, delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
