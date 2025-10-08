Street food mercatini e fuochi d' artificio | a Brugherio la festa patronale

Tre giorni di divertimento e spettacoli per l'edizione 2025 della festa patronale a Brugherio. L'appuntamento è da venerdì 10 a doemenica 12 ottobre in piazza Virgo Fidelis e in piazza Roma.Il programma Per venerdì 10 ottobre in piazza Virgo Fidelis, frazione San Damiano, dalle 19 street food con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

