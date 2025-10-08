Strategie per una sana longevità se ne parla in un incontro all’Unione Commercianti

L'Associazione 50&Più, in collaborazione con la dott.ssa Nicoletta Porcu di Assomensana, promuove attivamente l’attività di prevenzione dell'invecchiamento mentale e invita tutti, soci e non soci, alla conferenza gratuita: "La salute produce salute - Strategie suggerimenti per una sana longevità". 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

