Stranger Things – Stagione 5 | rivelato il budget del gran finale

Secondo quanto riferito, è stato rivelato il budget per la quinta stagione di Stranger Things. La quinta e ultima stagione della serie fantascientifica di grande successo di Netflix sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 26 novembre e vedrà il gruppo prepararsi per una battaglia finale contro Vecna e le forze malvagie che hanno afflitto Hawkins. Stranger Things è stata acclamata come una delle migliori serie televisive di tutti i tempi, ottenendo numerosi riconoscimenti durante la sua messa in onda, e la stagione culminante si preannuncia ancora più epica delle precedenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

