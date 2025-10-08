Stranger Things 5 | budget record per l' ultima stagione della serie

Alcune indiscrezioni apparse online sostengono che la cifra necessaria a produrre l'epilogo della storia ambientata a Hawkins sia davvero elevata. Il budget necessario a realizzare la stagione 5 di Stranger Things sembra sia davvero una cifra record. Alcune fonti vicino alla produzione, infatti, avrebbero rivelato a Puck che i costi per concludere la storia ideata dai fratelli Duffer potrebbe superare quota 400 milioni di dollari, nonostante un numero di episodi inferiore rispetto al passato. Le indiscrezioni sui costi Kim Masters di Puck ha sostenuto che Netflix stia spendendo una cifra tra i 50 e i 60 milioni di dollari per ogni episodio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

