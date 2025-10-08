Strage sul lavoro a Madrid | crolla palazzo in ristrutturazione morti tre operai e un'architetta

Fanpage.it | 8 ott 2025

Tragedia nel centro di Madrid dove un edificio di sei piani è crollato durante lavori di conversione in hotel. Quattro le vittime: tre operai stranieri e un'architetta trentenne. L'immobile era stato bocciato nelle ispezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: strage - lavoro

Tragedia nel centro di Madrid, crolla un hotel in ristrutturazione: almeno 4 morti e 3 feriti. Il crollo di un edificio in ristrutturazione nel centro di Madrid ha causato quattro vittime, secondo quanto riferito dalle autorità della Capitale spagnola.

Spagna, crolla hotel in ristrutturazione a Madrid: 5 dispersi e 3 feriti - Un edificio è crollato nel centro di Madrid.

