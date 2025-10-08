Strage sul lavoro a Madrid | crolla palazzo in ristrutturazione morti tre operai e un'architetta
Tragedia nel centro di Madrid dove un edificio di sei piani è crollato durante lavori di conversione in hotel. Quattro le vittime: tre operai stranieri e un'architetta trentenne. L'immobile era stato bocciato nelle ispezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Strage sul lavoro, morti tre operai a Napoli caduti dal montacarichi
Strage sul lavoro a Napoli: focus su tubo spezzato e serraggi difettosi nell’impianto
