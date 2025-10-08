Strage in Myanmar | bombe lanciate da un parapendio sui civili in festa almeno 24 morti
In Myanmar, un attacco aereo con parapendio motorizzato ha colpito una veglia civile, uccidendo 24 persone. Ricorda l'assalto di Hamas del 7 ottobre 2023. Il Paese, in guerra civile dal colpo di Stato del 2021, è teatro di crescenti violenze sui civili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
