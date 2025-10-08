Strage in Myanmar | bombe lanciate da un parapendio sui civili in festa almeno 24 morti

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Myanmar, un attacco aereo con parapendio motorizzato ha colpito una veglia civile, uccidendo 24 persone. Ricorda l'assalto di Hamas del 7 ottobre 2023. Il Paese, in guerra civile dal colpo di Stato del 2021, è teatro di crescenti violenze sui civili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

