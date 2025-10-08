Strage di Paupisi la salma di Cosimo Ocone arriva a Benevento per l’autopsia L’avv Gentile | Mario ha subito un dolore eterno
Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina poco prima delle 9 la salma di Cosimo Ocone, il ragazzo ucciso dal padre Salvatore nella strage in famiglia di Paupisi, ha lasciato l’ospedale Cardarelli di Campobasso per essere trasferita a Benevento dove nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia. Ad accompagnare il feretro non c’era nessuno, solo due dipendenti dell’agenzia di pompe funebri incaricati del trasferimento della salma. “ L’omicidio della mamma e del fratellino, il grave ferimento della sorella: è la più crudele delle sciagure. Mario e i suoi familiari hanno subito un’amputazione affettiva eterna, un dolore che non conosce tregua, maturato proprio lì dove ci si aspetta protezione e conforto: nella propria casa “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Paupisi, la strage familiare: Salvatore Ocone ha confessato. Moglie e figlio uccisi, la figlia in fin di vita
Paupisi, la strage familiare e il ‘delirio di rovina’: l’analisi della dott.ssa Roberta Bruzzone
Strage di Paupisi, la 17enne è stata operata nella notte, è in prognosi riservata. I figli colpiti da Ocone subito dopo la madre
Strage di Paupisi, un solo colpo alla testa: così è morta Elisabetta - Elisabetta Polcino è stata uccisa dal marito Salvatore Ocone con una pietra del peso di circa 12 chili. Si legge su ilmattino.it