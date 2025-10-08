Strade fuori controllo nella zona Sud di Milano. La strada consortile Mirasole, che collega Opera all’Abbazia di Mirasole e a Rozzano, è ridotta ormai a un colabrodo. Un’arteria stretta, dove due auto faticano a incrociarsi e dove, per errore, transitano spesso anche camion e Tir, ingannati dai navigatori che li indirizzano su questo percorso secondario. Il manto stradale presenta buche profonde e pericolose voragini lungo i bordi della carreggiata, un rischio costante per chi la percorre quotidianamente. La situazione peggiora nelle ore di punta, quando la consortile diventa una vera e propria via di fuga per gli automobilisti diretti verso la Tangenziale Ovest: un’arteria alternativa che, però, si trasforma facilmente in un imbuto di traffico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Strade colabrodo, rischi alle stelle. Viabilità a ostacoli nel Sud Milano