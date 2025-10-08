Strada Provinciale n70 di Costalta interruzione della circolazione stradale
Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per l’esecuzione dei previsti lavori di potenziamento della rete fognaria con condotta PVC SN8 De 250 mm e posa di 2 nuove condotte idriche PE. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: strada - provinciale
