Strada Provinciale n70 di Costalta interruzione della circolazione stradale

Ilpiacenza.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per l’esecuzione dei previsti lavori di potenziamento della rete fognaria con condotta PVC SN8 De 250 mm e posa di 2 nuove condotte idriche PE. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: strada - provinciale

