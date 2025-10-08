Strada Ponte Pattoli-Resina l' assessore Zuccherini | Basta false notizie sui fondi | ecco la verità sui lavori
“È doveroso ristabilire la verità dei fatti, contro la diffusione di notizie imprecise che rischiano solo di disinformare i cittadini e di screditare l’impegno serio e costante dell’amministrazione comunale”. Così l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini e il capogruppo del Partito. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: strada - ponte
Ponte Sospeso, strada riaperta. Il cantiere prosegue con gli scavi
Si cosparge di benzina e si dà fuoco in strada sul ponte di Pontecagnano: 45enne gravemente ustionato
Demolito per motivi di sicurezza. Collaudi ok, ma il ponte resta chiuso. Cesano aspetta di riaprire la strada
? Controlli sul ponte della Strada provinciale 13 Buongiorno a tutti. La Provincia di Monza e Brianza, sta eseguendo dei controlli sul ponte della Sp13 che sovrasta il torrente Molgora, nel nostro territorio di Caponago fino a venerdi 10 ottobre. Saranno istituiti - facebook.com Vai su Facebook
Riaperta la strada cantonale Solduno–Ponte Brolla - X Vai su X
Ponte sulla strada provinciale 3 Flaminia, chiuso dal 31 marzo - Da lunedì 31 marzo ci sarà la chiusura temporanea al traffico, per questo si consiglia come percorso ... Come scrive ansa.it