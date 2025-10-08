Storie di resilienza al Castello di Rivoli

Da sabato 11 ottobre, il Castello di Rivoli - Museo d'arte contemporanea e Distretto Cinema propongono, nel teatrino del Castello di Rivoli, in piazza Mafalda di Savoia, "Storie di resilienza", una mini rassegna dedicata al mancato rispetto dei diritti umani, con particolare attenzione alle donne. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Da sabato 11 ottobre 2025 Castello di Rivoli - Museo d'arte contemporanea e Distretto Cinema propongono "Storie di resilienza": tre film dedicati al mancato rispetto dei diritti umani https://sguardisutorino.blogspot.com/2025/10/da-sabato-11-ottobre-2025-cast - X Vai su X

STORIE DI RESILIENZA Teatro del Castello di Rivoli 11 ottobre ore 16.30 Seven Winters in Tehran di Steffi Niederzoll (97’) Un documentario che racconta la storia di Reyhaneh Jabbari, condannata a morte in Iran per aver ucciso un uomo che cercava di viole - facebook.com Vai su Facebook

