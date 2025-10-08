Storie da Museo torna il ciclo di incontri al Museo delle Terre Nuove e a Casa Masaccio

Arezzo, 8 ottobre 2025 –  Storie da Museo, torna il ciclo di incontri al Museo delle Terre Nuove ea Casa Masaccio dedicato alle persone affette da Alzheimer e ai loro caregiver. Open Day sabato 11 ottobre 16 Esiste un legame profondo tra l'arte, la storia e le nostre emozioni. Un legame che può risvegliare ricordi, stimolare la mente e, soprattutto, portare gioia e condivisione. È con questa convinzione che il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio centro per l'arte contemporanea iniziano nuovamente le loro porte per lanciare il nuovo ciclo di “Storie da museo” dedicato alle persone affette da Alzheimer e ai loro caregiver. 🔗 Leggi su Lanazione.it

