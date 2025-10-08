Storace smaschera la sinistra | Meloni messa nel mirino Clima d' odio nelle piazze ProPal

La premier Giorgia Meloni, i ministri Antono Tajani e Guido Crosetto e l'amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani sono stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. È quanto ha rivelato la stessa premier nel corso della puntata di Porta a Porta di ieri sera, martedì 7 ottobre. Una notizia che rischia di incendiare ancor di più il già incandescente clima politico italiano.  La denuncia è stata annunciata dal Global Movement to Gaza Italia. Dall'Aja, però, chiariscono che "solo le decisioni del procuratore hanno valore ufficiale e non esiste alcuna decisione" sulle accuse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

