Storace smaschera la sinistra | Meloni messa nel mirino Clima d' odio nelle piazze ProPal
La premier Giorgia Meloni, i ministri Antono Tajani e Guido Crosetto e l'amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani sono stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. È quanto ha rivelato la stessa premier nel corso della puntata di Porta a Porta di ieri sera, martedì 7 ottobre. Una notizia che rischia di incendiare ancor di più il già incandescente clima politico italiano. La denuncia è stata annunciata dal Global Movement to Gaza Italia. Dall'Aja, però, chiariscono che "solo le decisioni del procuratore hanno valore ufficiale e non esiste alcuna decisione" sulle accuse. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: storace - smaschera
Dicono che la violenza politica viene a sinistra ma davanti ai fatti tacciono. Elisabetta Piccolotti - Deputata per #AlleanzaVerdiSinistra #destra #storace #dimartedi #politica #charliekirk - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, Meloni smaschera la sinistra: "Tratta gli italiani da stupidi". Ecco come finirà... - "Siamo convinti che tra qualche giorno gli elettori della Calabria faranno la stessa scelta fatta nelle Marche con Francesco Acquaroli ... Secondo iltempo.it
I Patrioti: “La sinistra è odio”. Meloni alla kermesse di Vox: “Si sa da che parte è la violenza” - La presidente del Consiglio torna anzi alla carica sull’assassinio in Utah del giovane esponente suprematista bianco Charlie Kirk e le presunte ... Segnala quotidiano.net