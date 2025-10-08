Stop del Parlamento europeo a uso di termini come ‘salsiccia di tofu’ o ‘hamburger vegetale’
(Adnkronos) – Hamburger, bistecca e salsiccia sono solo di carne: quelli vegani vanno chiamati diversamente. E' quanto ha stabilito oggi, mercoledì 8 ottobre, il Parlamento europeo con 532 voti favorevoli, 78 contrari e 25 astenuti. Gli europarlamentari chiedono anche maggiore chiarezza sull’uso dei termini "giusto", "equo" o equivalenti per i prodotti agricoli, proponendo che criteri per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: stop - parlamento
Ucraina, il Parlamento approva la legge “riparatoria” sull’anticorruzione. Media: “Senza l’ok stop ai fondi dell’Ue”
Stop estivo per il Parlamento, ma a settembre si riaccende lo scontro su Almasri e carriere
Nepal nel caos. Lo stop ai social scatena la rabbia della Gen Z: assaltato il Parlamento
SWAP PARTY: Next stop: Parlamento europeo in Italia! Siamo felici di invitarvi a questo evento speciale che stiamo organizzando per il 19 Marzo h 19.00 presso presso Europa Experience David Sassoli, Roma Piazza Venezia, 6, TAO Movimento per la - facebook.com Vai su Facebook
STOP PIOMBO, FIOCCHI (FDI-ECR): “STOP IN MUNIZIONI DISASTRO PER CACCIA” Così @FiocchiPietro a margine dell’evento “Cacciatori e pescatori contro il divieto di piombo in Europa: i pericoli dietro l’ideologia”, oggi al Parlamento UE. Link al comuni - X Vai su X
Stop dal Parlamento europeo a termini 'salsiccia di tofu' o 'hamburger vegetale' - Inoltre, per quanto riguarda gli antiparassitari, la posizione del Parlamento europeo è che gli alimenti e i mangimi di origine vegetale o animale possono essere importati da Paesi terzi solo se i ... Come scrive adnkronos.com
Il Parlamento Ue dice stop all’uso di termini come «veggie burger» o «hamburger di soia» - Con 355 voti favorevoli e 247 voti contrari, la plenaria ha approvato un emendamento voluto dai Popolari che - Segnala ilsole24ore.com