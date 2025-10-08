Stop del Parlamento al veggie burger | vietato usare termini legati alla carne per prodotti vegetali

Mai più “ Burger vegetariani ” o “salsiccia di tofu”: non si potranno più usare termini associati alla carne per prodotti a base vegetale. Con 355 voti favorevoli e 247 voti contrari, l’ Europarlamento ha approvato un emendamento voluto dai Popolari per impedire l’utilizzo di denominazioni di origine animale per alimenti derivati da proteine vegetali. L’obiettivo? Secondo il Ppe si deve “rafforzare la tutela dei consumatori ” da possibile confusione. Termini come “bistecche, scaloppine, salsicce, burger, hamburger, albumi e tuorli d’uovo” dovrebbero essere “riservati esclusivamente ai prodotti contenenti carne”, si legge nell’emendamento che aveva già incassato il sì della commissione Agricoltura (Agri) lo scorso mese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stop del Parlamento al “veggie burger”: vietato usare termini legati alla carne per prodotti vegetali

In questa notizia si parla di: stop - parlamento

Ucraina, il Parlamento approva la legge “riparatoria” sull’anticorruzione. Media: “Senza l’ok stop ai fondi dell’Ue”

Stop estivo per il Parlamento, ma a settembre si riaccende lo scontro su Almasri e carriere

Nepal nel caos. Lo stop ai social scatena la rabbia della Gen Z: assaltato il Parlamento

Stop all'associazione di termini come "#veggieburger" e "#salsiccediTofu". Il Parlamento Ue approva l'emendamento ? Valentina Iannicelli - X Vai su X

Stop a “hamburger vegetali” e “bistecche di soia”: arriva il divieto del Parlamento europeo - facebook.com Vai su Facebook

Il Parlamento Ue dice stop all’uso di termini come «veggie burger» o «hamburger di soia» - Con 355 voti favorevoli e 247 voti contrari, la plenaria ha approvato un emendamento voluto dai Popolari che - Segnala ilsole24ore.com

Veggie Burger e burger di soia, le denominazioni non si potranno più usare per i cibi vegani e vegetariani: lo ha stabilito il Parlamento Europeo - L'Aula di Strasburgo vota una modifica al regolamento Ocm che vieta termini come "burger" e salsiccia" per i prodotti vegetali ... Secondo tg.la7.it